Составить 3 нестандартных предложения с обособленным дополнением
Русский язык
Составить 3 нестандартных предложения с обособленным дополнением
Ответ(ы):
Гость:
Однажды я ловил рыбу на небольшом озере с высокими крутыми берегами, заросшими цепкой ежевикой. ПаустовскийТемные кусты, тесные от тумана, нависали над палубой. Паустовский Все звезды, мелкие и крупные, были чист
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