Составить 3 нестандартных предложения с обособленным дополнением

Гость: Гость:

Однажды я ловил рыбу на небольшом озере с высокими крутыми берегами, заросшими цепкой ежевикой. ПаустовскийТемные кусты, тесные от тумана, нависали над палубой. Паустовский Все звезды, мелкие и крупные, были чист