Составить 4 предложения когда подлежащее и сказуемое выступает существительным в именительном падеже.

Русский язык
Составить 4 предложения когда подлежащее и сказуемое выступает существительным в именительном падеже.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Биология - наука о живом. Собака - друг человека. арбуз- ягода большого размера. Роза- цветок, обладающий лечебными свойствами.
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