Составить и записать предложения со следующими русскими фразеологизмами:без цар?? в голове, без сучка без задоринки, будто аршин проглотил, вилами на воде писано

Русский язык
Составить и записать предложения со следующими русскими фразеологизмами:без цар?? в голове, без сучка без задоринки, будто аршин проглотил, вилами на воде писано
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Увидев работу, я понял, что работник был без царя в голове. Работа шла без сучка и задоринки. двоечник у доски стоял неподвижно, будто аршин проглотил. вилами на воде писано-еще ничего не ясно
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