Составить информационный блок определений: концерт, увертюра, сюита, вариация, ба??ет, опера, серенада, симфонический этюд, кантата, оратория, прелюдия, литургия. Определение – термин 1. Этимология слова, значение (перевод с...

Музыка

Составить информационный блок определений: концерт, увертюра, сюита, вариация, ба??ет, опера, серенада, симфонический этюд, кантата, оратория, прелюдия, литургия. Определение – термин 1. Этимология слова, значение (перевод с иностр. языка) 2. Происхождение, зарождение слова (кто, когда, где) 3. Предназначение (где, для чего) 4. Мирообразность сюжетов: духовные (библейские, евангельские), светские (эпические, исторические). 5. Форма (масштабность жанра, многочастночасть, вокальное или инструментальное произведение и т.п.) 6. Композиторы, писавшие в этом жанре (зарубежные, отечественные, современные и 19,18 и ранее веков)

Автор: Гость