Составить из данных слов предложения.озаглавить и записать полученный рассказ. п??ишли,мы,в парк,с,бабушкой.,,, белка,там,ручная,живёт.,,. орешки,бабушка,достала,,. к нам,белочка,прыгнула,с ветки,,, я,на,лавочку,положила,орешки...

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Составить из данных слов предложения.озаглавить и записать полученный рассказ. п??ишли,мы,в парк,с,бабушкой.,,, белка,там,ручная,живёт.,,. орешки,бабушка,достала,,. к нам,белочка,прыгнула,с ветки,,, я,на,лавочку,положила,орешки. белка,в гнездо,их,перенесла,быстро.

Автор: Гость