СОСТАВИТЬ ИЗ ЭТИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ТЕКСТ, УДАЛИТЬ ОШИБКИ, АДАПТИРОВАТЬ К ПРОЧТЕНИЮ. Летом Денис любит цветы и купаться. Строгий тренер требует полного подчинения и твёрдо знать безопасные правила. Скейтборд и играть в фут...
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СОСТАВИТЬ ИЗ ЭТИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ТЕКСТ, УДАЛИТЬ ОШИБКИ, АДАПТИРОВАТЬ К ПРОЧТЕНИЮ. Летом Денис любит цветы и купаться. Строгий тренер требует полного подчинения и твёрдо знать безопасные правила. Скейтборд и играть в футбол вот что было его главным увлечением. Его развлечением было опекать младших и забота о слабых.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Летом Денис любит нюхать цветы и купаться. Строгий тренер требует полного подчинения и знание правил безопасности. Скейтборд и игра в футбол, вот что было его главным увлечением. Его развлечением было опека младших и забота о старших.
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