СОСТАВИТЬ ИЗ ЭТИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ТЕКСТ, УДАЛИТЬ ОШИБКИ, АДАПТИРОВАТЬ К ПРОЧТЕНИЮ. Летом Денис любит цветы и купаться. Строгий тренер требует полного подчинения и твёрдо знать безопасные правила. Скейтборд и играть в фут...

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СОСТАВИТЬ ИЗ ЭТИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ТЕКСТ, УДАЛИТЬ ОШИБКИ, АДАПТИРОВАТЬ К ПРОЧТЕНИЮ. Летом Денис любит цветы и купаться. Строгий тренер требует полного подчинения и твёрдо знать безопасные правила. Скейтборд и играть в футбол вот что было его главным увлечением. Его развлечением было опекать младших и забота о слабых.

Автор: Гость