Составить кроссворд 10 на 10 на тему "Духовная жизнь СССР в 20 е годы. Помогите плиз прошу побыстрее))))))))))))))

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Составить кроссворд 10 на 10 на тему "Духовная жизнь СССР в 20 е годы. Помогите плиз прошу побыстрее))))))))))))))
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1Как называется век встретивший пролетарскую революцию корифеи художественной культуры(серебренный) 2 одним из первых в 1923 году вернулся писатель( толстой) 3При университетах и институтах были созданы рабочие факультеты(рабфаки) 4 критическую позицию по отношению к большевикам занимал поэт,который в 1921 г выехал за границу в италию(горький) 5 в стихах какого поэта быфла вспета *ода революции* (маяквского)
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