Составить кроссворд 10 на 10 на тему "Духовная жизнь СССР в 20 е годы. Помогите плиз прошу побыстрее))))))))))))))
История
Составить кроссворд 10 на 10 на тему "Духовная жизнь СССР в 20 е годы. Помогите плиз прошу побыстрее))))))))))))))
Ответ(ы):
Гость:
1Как называется век встретивший пролетарскую революцию корифеи художественной культуры(серебренный) 2 одним из первых в 1923 году вернулся писатель( толстой) 3При университетах и институтах были созданы рабочие факультеты(рабфаки) 4 критическую позицию по отношению к большевикам занимал поэт,который в 1921 г выехал за границу в италию(горький) 5 в стихах какого поэта быфла вспета *ода революции* (маяквского)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Площадь прямоугольного треугольника равна 128 корней из 3.Один из острых углов равен 30. найдите длину катета,лежащего напротив этого угла.
Математика
Из двух одинаковых квадратов с длинами сторон 3 см сложили прямоугольник . вычесли периметр и площадь прямоугольника. заранее всех блогадарю за пом...
Українська мова