Составить полное ионное и кратко ионное уравнения реакций и заполнить пропуски, помогите пожалуйста, заранее спасибо))
Химия
Составить полное ионное и кратко ионное уравнения реакций и заполнить пропуски, помогите пожалуйста, заранее спасибо))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cu+2H+2Cl=Cu+2Cl+H2 Cu+2H=Cu+H2 1)левее водорода 2)растворимая соль 3)целочные 4)азотная; серная
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Наборщица напечатала на компьютере 240 страниц рукописи за 6ч,а ее ученица-за 12ч.За ??колько времени они напечатают эту рукописи,работая вместе с ...
Русский язык
В зимнем тумане раскинули свои голые ветки деревья и лёгкий снежок прикрыл землю ??интаксический разбор предложения