Составить полное ионное и кратко ионное уравнения реакций и заполнить пропуски, помогите пожалуйста, заранее спасибо))

Химия

Составить полное ионное и кратко ионное уравнения реакций и заполнить пропуски, помогите пожалуйста, заранее спасибо))

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