Составить предложение с словосочетанием поплыл по реке
Русский язык
Составить предложение с словосочетанием поплыл по реке
Ответ(ы):
Гость:
Ваня поплыл по реке на лодке
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Сочинение " торг- дело великое ! Купечеством всякое царство богатится , а без купеч??ства никакое и малое государство быть не может./ И.Т.Посошков."
Русский язык
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! От чего зависит род глаголов в прошедшем времени? 1) от рода ??рилагательных, стоящих рядом 2) от вопросов, которые задают...
Математика