Составить предложение с словосочетанием поплыл по реке

Русский язык
Составить предложение с словосочетанием поплыл по реке
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ваня поплыл по реке на лодке
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