Составить предложение со словами талантливый, удивительный, изумительный

Русский язык
Составить предложение со словами талантливый, удивительный, изумительный
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Мой друг Коля очень талантливый, он играет на фортепьяно и рисует. Физика- интересный и удивительный предмет. Если посмотреть в окно, то увидите изумительный пейзаж.
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