Составить предложение со словом обрадоваться

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Составить предложение со словом обрадоваться
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я обрадовался, когда мне подарили щенка.
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