Составить предложение со словом обрадоваться
Русский язык
Составить предложение со словом обрадоваться
Ответ(ы):
Гость:
Я обрадовался, когда мне подарили щенка.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Математика
Два мальчика пошли на встречу друг другу один мальчиик вышел из дома другой из школы один прошел до встречи 43м а другой на 7 больше.какое растояни...
История
Из этих букв нужно составить имя известного человека родивщегося в 7 веке до н . э = ( эдлгуанчжоуделикабулагра ) ??????????
Математика