Составить предложения,используя притяжательный падеж существительных brothers, Toney,are,brave and smart

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Составить предложения,используя притяжательный падеж существительных brothers, Toney,are,brave and smart
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Гость:
Toney's brothers are brave and smart
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