Составить предложения со словами большинство , жителей , широт , представляют , тропическим , достигает , сметается , целиком

Русский язык
Составить предложения со словами большинство , жителей , широт , представляют , тропическим , достигает , сметается , целиком
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