Составить предложения со словами(для младших классов не со сложными словами) cooker,rug,curtain,dresser можно и на русском и я переведу

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Составить предложения со словами(для младших классов не со сложными словами) cooker,rug,curtain,dresser можно и на русском и я переведу

Автор: Гость