Составить предложения со словами(для младших классов не со сложными словами) cooker,rug,curtain,dresser можно и на русском и я переведу
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Составить предложения со словами(для младших классов не со сложными словами) cooker,rug,curtain,dresser можно и на русском и я переведу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моя мама хороший повар в моей комнате теперь лежит новый ковер на кухне у нас оранжевая занавеска моя сестра dresser
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