Составить предложения со словами: садоводство, путешествие, чтение, старые писма, ехать на машине, на прогулку, поместиться, держать секрет, в кровать
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Составить предложения со словами: садоводство, путешествие, чтение, старые писма, ехать на машине, на прогулку, поместиться, держать секрет, в кровать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вики нравится заниматься садоводством. Через две недели мы с семьей уезжаем в путешествие. У моей мамы до сих пор сохранились старые письма от дедушки. В воскресенье мы идем с Ирой на прогулку.
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