Составить придумать рассказ по картинкам как мальчик делают скворечники мальчик?? вешать скворечник на дерево птичка сидит возле скворечника
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Составить придумать рассказ по картинкам как мальчик делают скворечники мальчик?? вешать скворечник на дерево птичка сидит возле скворечника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скоро зима,поэтому мальчики решили делать скворечники.Они пошли в гараж там они нашли доски,молоток,гвозди,пилу потом они нарисовали чертеж через 30 минут появился первый скворечник. Мальчики побежали к маме и попросили зерна потом они повешали скворечник на дерево и засыпали в него зерна.Через пять минут прелитела птичка она покушала и сидит возле скворечника.
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