Составить программу для вычисления гипотенузы и площади прямоугольного треугольника, если заданы его катеты
Информатика
Составить программу для вычисления гипотенузы и площади прямоугольного треугольника, если заданы его катеты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Program n1; Uses CRT; Var a,b,c,gip: real; Function S(x,y: real): real; begin s:=x*y/2; end; Function G(x,y: real): real; begin g:=sqrt(sqr(x)+sqr(y)) end; begin Writeln('Vvedite katety'); Readln(a,b); c:=s(a,b); gip:=g(a,b); writeln('Ploshad = ',c:3:2); writeln('Gipotenuza = ',gip:3:2); readln end.
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