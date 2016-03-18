Составить программу,которая формирует одномерный массив,заполненный с клавивиатуры,выполняет поиск max и min элемента массива, а затем вычисляет их сумму по модулю
Информатика
Составить программу,которая формирует одномерный массив,заполненный с клавивиатуры,выполняет поиск max и min элемента массива, а затем вычисляет их сумму по модулю
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
// PascalABC.NET 3.1, сборка 1201 от 18.03.2016 begin var a:=ReadArrInteger('Вводите массив:',ReadInteger('n=')); Writeln('Искомая сумма: ',abs(a.Min+a.Max)) end. Тестовое решение: n= 7 Вводите массив: -5 4 8 -9 6 3 0 Искомая сумма: 1
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