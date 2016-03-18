Составить программу,которая формирует одномерный массив,заполненный с клавивиатуры,выполняет поиск max и min элемента массива, а затем вычисляет их сумму по модулю

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Составить программу,которая формирует одномерный массив,заполненный с клавивиатуры,выполняет поиск max и min элемента массива, а затем вычисляет их сумму по модулю

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