Составить программы в виде блок-схемы на языке бейсик, паскаль, алгоритм 1 Нахожд??ние произведения всех отличных от нуля чисел из N данных чисел. 2 Нахождение суммы всех элементов и их среднего арифметического. РЯБЯТ, ПОМОГ...
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Составить программы в виде блок-схемы на языке бейсик, паскаль, алгоритм 1 Нахожд??ние произведения всех отличных от нуля чисел из N данных чисел. 2 Нахождение суммы всех элементов и их среднего арифметического. РЯБЯТ, ПОМОГИТЕ! СРОЧНО НУЖНО!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что может быть частым редким и двойным
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