Составить программы в виде блок-схемы на языке бейсик, паскаль, алгоритм 1 Нахожд??ние произведения всех отличных от нуля чисел из N данных чисел. 2 Нахождение суммы всех элементов и их среднего арифметического. РЯБЯТ, ПОМОГ...

Информатика

Составить программы в виде блок-схемы на языке бейсик, паскаль, алгоритм 1 Нахожд??ние произведения всех отличных от нуля чисел из N данных чисел. 2 Нахождение суммы всех элементов и их среднего арифметического. РЯБЯТ, ПОМОГИТЕ! СРОЧНО НУЖНО!!!!

Автор: Гость