Составить рассказ на тему школьная жизнь по вопросамlt;br /gt; 1. Какая твоя школа?lt;br /gt; 2. Что происходит интересного в твоей школе?lt;br /gt; 3. Какие ученики в твоем классе?lt;br /gt; 4. Какие у тебя планы на будущее?
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Составить рассказ на тему школьная жизнь по вопросамlt;br /gt; 1. Какая твоя школа?lt;br /gt; 2. Что происходит интересного в твоей школе?lt;br /gt; 3. Какие ученики в твоем классе?lt;br /gt; 4. Какие у тебя планы на будущее?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моя школа большая и красивая в моей школе происходит моего интересного например: на уроке изо мы иногда ходим на улицу и собираем гербарий в нашем классе много учеников с некоторыми я дружу с некоторыми нет ну а дальше ни чем не могу помочь
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