Составить рассказ о комнате по любой картинке с использованием конструкции there is/are и предлогов (10 предложений)
Английский язык
Составить рассказ о комнате по любой картинке с использованием конструкции there is/are и предлогов (10 предложений)
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