Составить рассказ о моей семье:Меня зовут Адель,мне 9 лет,я учусь в третьем классе.?? живу с мамой и с сестрой.Маму зовут Рузиля,ей 37 лет она работает продавцом.Сестру зовут Лиля ей 19 лет.У нас есть кошка Соня.У меня есть баб...

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Составить рассказ о моей семье:Меня зовут Адель,мне 9 лет,я учусь в третьем классе.?? живу с мамой и с сестрой.Маму зовут Рузиля,ей 37 лет она работает продавцом.Сестру зовут Лиля ей 19 лет.У нас есть кошка Соня.У меня есть бабушка и дедушка они пенсионеры

Автор: Гость