Составить схему к задаче:в двух корзинах 120 яблок.После того как из этих корзин взяли яблок поровну,в одной корзине осталось 24 яблока,а в другой 36.Сколько яблок было в каждой корзине?
Математика
Составить схему к задаче:в двух корзинах 120 яблок.После того как из этих корзин взяли яблок поровну,в одной корзине осталось 24 яблока,а в другой 36.Сколько яблок было в каждой корзине?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Было: ? Всего:120 яб Стало:в 1корз-24, во 2корз-36 1) 24+36=60 (яб.) осталось 2) 120-60=60 (яб.) взяли 3) 60:2=30 (яб.) взяли из каждой корзины 4) 36+30=66 (яб.) в первой корзине 5) 24+30=54 (яб.) во второй корзине Ответ:66 яблок в первой корзине, 54 яблока во второй корзине
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