Составить схему к задаче:в двух корзинах 120 яблок.После того как из этих корзин взяли яблок поровну,в одной корзине осталось 24 яблока,а в другой 36.Сколько яблок было в каждой корзине?

Математика

Составить схему к задаче:в двух корзинах 120 яблок.После того как из этих корзин взяли яблок поровну,в одной корзине осталось 24 яблока,а в другой 36.Сколько яблок было в каждой корзине?

Автор: Гость