Составить словосочитание употребляя имена существительные в нужном падеже выделить окончания укозать падеж: в,роща,гулять
Русский язык
Составить словосочитание употребляя имена существительные в нужном падеже выделить окончания укозать падеж: в,роща,гулять
Ответ(ы):
Гость:
Гулять(в ком? в чем?) в роще предложенный падеж
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