Составить сложные предложения со словами зимний, добрый, куриный, сельский, честн??й, январский, легкий, дедов, решительный, утренний, орлиный, сильный,
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Составить сложные предложения со словами зимний, добрый, куриный, сельский, честн??й, январский, легкий, дедов, решительный, утренний, орлиный, сильный,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-зимний день был морозным, но мы пошли гулять. -добрый дедушка дал нам конфетку, а мы его поблагодарили. -мама долго варила куриный суп, а мы съели его за несколько минут. - горел сельский дом, пожар тушил весь народ, -честный друг сказал мне правду, я была рада этому. -январские каникулы были очень веселыми, мы даже не заметили , как они прошли -сегодня было очень жарко, но иногда дул легкий ветер . - дедов пиджак был отправлен в химчистку, но почистили его плохо - решительный ученик поднял руку и получил пятерку, а учитель его похвалил - сильный спортсмен поднял самую тяжелую штангу, жюри наградили его медалью - орлиный взгляд напугал меня, но я смело отстоял свою точку зрения. - утренний придлумай сам(а)
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