Составить структурную формулы углеводородов: 1. Бутин 1 2. пентин 2 3. 2,2 диметилгек??ан 3 4. бутадиен 2,3 5. пентен 2

Химия
Составить структурную формулы углеводородов: 1. Бутин 1 2. пентин 2 3. 2,2 диметилгек??ан 3 4. бутадиен 2,3 5. пентен 2
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