Составить уравнение и решить задачу. Из двух поселков расстояние между которыми 18км одновременно вышли два пешехода.Они встретились через 2 часа .Один шел со скоростью 4км\ч .С какой скоростью шел второй пешеход?
Математика
Составить уравнение и решить задачу. Из двух поселков расстояние между которыми 18км одновременно вышли два пешехода.Они встретились через 2 часа .Один шел со скоростью 4км\ч .С какой скоростью шел второй пешеход?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)4•2=8(км)Первый пешеход 2)18-8=10(км)Путь второго пешехода 3)10:2=5(км) Ответ:5 км шёл второй пешеход
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