Составить уравнение и решить задачу. Из двух поселков расстояние между которыми 18км одновременно вышли два пешехода.Они встретились через 2 часа .Один шел со скоростью 4км\ч .С какой скоростью шел второй пешеход?

Математика

Составить уравнение и решить задачу. Из двух поселков расстояние между которыми 18км одновременно вышли два пешехода.Они встретились через 2 часа .Один шел со скоростью 4км\ч .С какой скоростью шел второй пешеход?

Автор: Гость