Составить уравнение прямой перпендикулярно 2х+7у-8=0 проходящей через точку М(1;-3). П??могите, срочно нужно! Нужно найти К1

Математика
Составить уравнение прямой перпендикулярно 2х+7у-8=0 проходящей через точку М(1;-3). П??могите, срочно нужно! Нужно найти К1
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для перпендикулярных прямых к₁ * к = -1. Для данной прямой  у = -2/7 х +8/7            к = -2/7. Значит к₁ = -1/к = 7/2.  Составляем уравнение по формуле у - у₀ = к*(х - х₀) у+3 = 7/2 * (х-1). у = 7/2 х  -13/2.
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