Составить уравнение прямой перпендикулярно 2х+7у-8=0 проходящей через точку М(1;-3). П??могите, срочно нужно! Нужно найти К1

Гость: Гость:

Для перпендикулярных прямых к₁ * к = -1. Для данной прямой у = -2/7 х +8/7 к = -2/7. Значит к₁ = -1/к = 7/2. Составляем уравнение по формуле у - у₀ = к*(х - х₀) у+3 = 7/2 * (х-1). у = 7/2 х -13/2.