Составить уравнения и найти стороны,зная,что периметр треугольника АВС равен 197см,сторона АВ=y,ВС в 4 раза больше АВ,а АС на 10см меньше ВС .
Математика
Составить уравнения и найти стороны,зная,что периметр треугольника АВС равен 197см,сторона АВ=y,ВС в 4 раза больше АВ,а АС на 10см меньше ВС .
Ответ(ы):
Гость:
AB=y ; BC=4y; AC=4y-10 P=a+b+c 197=y+4y+4y-10 y=23 -сторона АВ ВС=4*23=92 АС=92-10=82
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите перевести на английский язык пожалуйста!!! "В настоящее время полный курс обучения в российской школе занимает 11 лет. До 1986 года ку...
Математика
Решите пожалуйста задачу, Геологи прошли маршрут длиной 75 км. В первый день 3/25 все??о маршрута, во второй день 4/25 всего маршрута. Какой путь п...
Алгебра
РЕБЯТКИ, ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА Один билет на киносеансе стоит 240 рублей. Детям пре??оставляется скидка 25%. Сколько рублей будут стоить билеты на...
Английский язык