Составить уравнения и найти стороны,зная,что периметр треугольника АВС равен 197см,сторона АВ=y,ВС в 4 раза больше АВ,а АС на 10см меньше ВС .

Математика

Составить уравнения и найти стороны,зная,что периметр треугольника АВС равен 197см,сторона АВ=y,ВС в 4 раза больше АВ,а АС на 10см меньше ВС .

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