Составить задачу по уравнению: ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЬ а) x+ ДВЕ ДЕВЯТЫХ = СЕМ?? ДЕВЯТЫХ; б) y- ПЯТЬ СЕДЬМЫХ = ОДНА СЕДЬМАЯ: в) ТРИ ЦЕЛЫХ ПЯТЬ ВОСЬМЫХ - Z =ДВА

Гость: Гость:

А) x= сім девятих - дві девятих = пять девятих б) у = одна сьома + пять сьомих = шість сьомих)))))))) в) z = двадцать девять восьмых - два = тринадцать восьмых (три целых пять восьмых превращаем в дробь и это будет двадцать девять восьмых)