Составить задачу по уравнению: ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЬ а) x+ ДВЕ ДЕВЯТЫХ = СЕМ?? ДЕВЯТЫХ; б) y- ПЯТЬ СЕДЬМЫХ = ОДНА СЕДЬМАЯ: в) ТРИ ЦЕЛЫХ ПЯТЬ ВОСЬМЫХ - Z =ДВА

Математика
Составить задачу по уравнению: ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЬ а) x+ ДВЕ ДЕВЯТЫХ = СЕМ?? ДЕВЯТЫХ; б) y- ПЯТЬ СЕДЬМЫХ = ОДНА СЕДЬМАЯ: в) ТРИ ЦЕЛЫХ ПЯТЬ ВОСЬМЫХ - Z =ДВА
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
А) x= сім девятих - дві девятих = пять девятих б) у = одна сьома + пять сьомих = шість сьомих)))))))) в) z = двадцать девять восьмых - два = тринадцать восьмых (три целых пять восьмых превращаем в дробь и это будет двадцать девять восьмых)  
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