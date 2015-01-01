Составить задачу по уравнению: ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЬ а) x+ ДВЕ ДЕВЯТЫХ = СЕМ?? ДЕВЯТЫХ; б) y- ПЯТЬ СЕДЬМЫХ = ОДНА СЕДЬМАЯ: в) ТРИ ЦЕЛЫХ ПЯТЬ ВОСЬМЫХ - Z =ДВА
Математика
Составить задачу по уравнению: ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЬ а) x+ ДВЕ ДЕВЯТЫХ = СЕМ?? ДЕВЯТЫХ; б) y- ПЯТЬ СЕДЬМЫХ = ОДНА СЕДЬМАЯ: в) ТРИ ЦЕЛЫХ ПЯТЬ ВОСЬМЫХ - Z =ДВА
Ответ(ы):
Гость:
А) x= сім девятих - дві девятих = пять девятих б) у = одна сьома + пять сьомих = шість сьомих)))))))) в) z = двадцать девять восьмых - два = тринадцать восьмых (три целых пять восьмых превращаем в дробь и это будет двадцать девять восьмых)
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