Составите словарный диктант на удвоенную и мнимую согласную в корни слова(25 - 30 сл.)
Разное
Составите словарный диктант на удвоенную и мнимую согласную в корни слова(25 - 30 сл.)
Ответ(ы):
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Мнимая согласная - здравствуй, праздник, чувства, устный, счастье, ненастный, местный, лестница, грустный, участник, звездный, известный, радостный, свистнуть, капустный, солнце, сердце, тростник, сверстники,честный; ужасный, чудесный, интересный, опасный, ровесники. удвоенная согласная в корне слова - суббота, класс, касса, коллекция, телеграмма, ссора, жужжать, грипп, аллея, сумма, массаж, теннис, ванна, кросс, группа, пассажир, рассказ, грамм, дрожжи, ссуда, Россия, бриллиант, миллион, вожжи, можжевельник, тонна.
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