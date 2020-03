Составить 10 вопросов про школу на английском

1. What is your favorite subject at school? - Какой у тебя любимый предмет в школе? 2. What is your favorite teacher at school? Why? - Какой у тебя любимый учитель в школе? Почему? 3. What do you think about your school? - Что ты думаешь о своей школе? 4. Do you have any evening classes at your school? - В твоей школе, у тебя есть какие-либо уроки по вечерам? 5. What subjects are you good at? - В каких предметах ты больше всего преуспеваешь? 6. What can you say about your teachers? - Что ты можешь рассказать о своих учителях? 7. At what time do you usually go to school? - В какое время ты обычно выходишь в школу? 8. At what time do you usually eat at school? - В какое обычно время ты кушаешь в школе? 9. What is the number of your school? - Какой у тебя номер школы? 10. Do you have any friends at school? - В твоей школе, у тебя есть друзья?