Составить 2 предложения со словом язык чтобы был разный смысл

Составить 2 предложения со словом язык чтобы был разный смысл

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Язык помогает нам произносить слова. Велик и могуч русский язык.
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