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Составить 2 предложения со словом язык чтобы был разный смысл
Составить 2 предложения со словом язык чтобы был разный смысл
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Язык помогает нам произносить слова. Велик и могуч русский язык.
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