Составить 3 сложных предложения: 1)Сложно-подчинённое 2)Сложно-сочинённое 3)Бессоюзное И в каждом предложении должен быть деепричастный оборот!
Разное
Составить 3 сложных предложения: 1)Сложно-подчинённое 2)Сложно-сочинённое 3)Бессоюзное И в каждом предложении должен быть деепричастный оборот!
Ответ(ы):
Гость:
1)Когда он пришёл, стряхивая снег, она обернулась. 2) Он, прищурившись, посмотрел на солнце, и солнечные лучи ласково погладили его по щеке. 3)Отступая, он ворчал, хватался за ручку топора.
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