Составить 3 сложных предложения: 1)Сложно-подчинённое 2)Сложно-сочинённое 3)Бессоюзное И в каждом предложении должен быть деепричастный оборот!

Разное
Составить 3 сложных предложения: 1)Сложно-подчинённое 2)Сложно-сочинённое 3)Бессоюзное И в каждом предложении должен быть деепричастный оборот!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)Когда он пришёл, стряхивая снег, она обернулась. 2) Он, прищурившись, посмотрел на солнце, и солнечные лучи ласково погладили его по щеке. 3)Отступая, он ворчал, хватался за ручку топора.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Напишите лингвистическую сказку по тему Глагол
Ответить
Разное
Сравните значения выражений: 0,6-5и -0,6х-5прих=5пожалуйста срочно надо хэлп
Ответить
Разное
Начертите угол AOB=45°. Дополните рисунок, построив угол, смежный с угла AOB. Помогите с решением
Ответить
Разное
(36+20):4 (14-6):2 (17-3):3
Ответить
Разное
5-(а-3) 7+(12-2b) пожалуйста очень нужно
Ответить
Разное
Является пропорция равенством 16:58=425:0,6 С решением!!
Ответить
Разное
Мыдытара дейін дгелектегенде жуы мні 786000 болатын:1) ен кіші санды жазындар:2) ен лкен санды жазындар.
Ответить
Разное
Как поменять характер фёрбика в принцесску или так называемою "няшку",только при том так что бы не гладить,не кормить,и не переварачивать.Взаранее ...
Ответить
Разное
Составить схему слоднососиненного предложения: Еще двести шагов, и мы в безопасности.
Ответить
Разное
76 градусов с ш 15 градусов в д ,где это?
Ответить