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Составить 4 обыкновенных дробей,и 4 диситичных
Составить 4 обыкновенных дробей,и 4 диситичных
Ответ(ы):
Ответил Гость:
это простые - 3/5 ; 5/7 ; 6/9 ; 1/8. Это десятичные - 89,09 ; 4,34 ; 2,8 ; 512,43
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