Составить 5 сложных предложений со словами: Ремонтировать,красить,строить,обновлять,создать,сдать.

Если тебе надо что иммено так , то держи: Мама и папа ремонтировали дом, а я помогал. На уроке рисования учитель нам сказал что нам нужны краски, и мы начали красить. Дома я люблю играть в конструктор, ведь я обожаю строить. Всегда нужно обновлять свой словарный запас, я обычно люблю читать книги. Чтобы придумать и создать предмет,мастера много работают. В школе всегда бывает медосмотр, Все ученики приходят в больницу и сдают анализы P.S если есть ошибки, сорян