составить 6 распространенных предложений или связанный текст "если хочешь стать теннисистом" .Глагол, которые можно использовать: готовиться, заботить ся,беспокоиться,упражняться, тренироваться,бегать, прыгать,плавать,соревноваться,состязаться,закаляться, стараться.

Нужно много тренироваться.Состязаться с другими теннисистами.Если хочешь добиться успеха, нужно каждый день упражняться.Ну и конечно надо стараться!Готовиться к соревнованиям.