Составить 8-10 словосочетаний по картине Шишкина мельница в лесу преображенское .заранее спасибо

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Составить 8-10 словосочетаний по картине Шишкина мельница в лесу преображенское .заранее спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Дремучий лес,куда-то ведущая тропинка,деревянная избушка,летний день,редеющие кусты.
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