Составить 9 предложений, 3 простых,3 сложно подчиненых и 3 сложно сочиненых.Срочно

Составить 9 предложений, 3 простых,3 сложно подчиненых и 3 сложно сочиненых.Срочно

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Надеюсь, ничего не напутал?
Похожие вопросы