Составить цитатный план к теме личность Александра невского в житии

Выбираем цитаты, которые освещают исторические события, связанные с деятельность Невского. Например: 1. "...король от страны полуночной.. . подумал: Пойду завоюю землю Александрову" (с. 55) 2." ...И встретился он (Александр) с врагами в воскресенье" (с. 56) 3. "...побил он (Александр) бесчисленное множество врагов и самого короля ранил в лицо острым своим копьём"