Составить характеристики Манилова, Коробочки, Ноздрёва , Собакевича , Плюшкина по следующему плану:1. Описание деревни 2. Описание помещичьего дома 3. Описание внешнего вида помещика 4. Отношение помещика к п...

Манилов – сентиментальный помещик, первый «продавец» мертвых душ. Гоголь подчеркивает пустоту и ничтожность героя, прикрытую сахарной приятностью облика, деталями обстановки его поместья. Дом М. открыт всем ветрам, повсюду видны жиденькие верхушки берез, пруд полностью зарос ряской. Зато беседка в саду М. высокопарно поименована «Храмом уединенного размышления» . Кабинет М. покрыт «голубенькой краской вроде серенькой» , что указывает на безжизненность героя, от которого не дождешься ни одного живого слова. Зацепившись за любую тему, мысли М. уплывают вдаль, в отвлеченные размышления. Думать о реальной жизни, а тем более принимать какие-то решения этот герой не способен. Все в жизни М. : действие, время, смысл – заменены изысканными словесными формулами. Стоило только Чичикову облечь свою странную просьбу о продаже мертвых душ в красивые слова, и М. тут же успокоился и согласился. Хотя раньше это предложение казалось ему диким. Мир М. – это мир ложной идиллии, путь к смерти. Недаром даже путь Чичикова в затерявшуюся Маниловку изображен как путь в никуда. В М. нет ничего отрицательного, но нет и ничего положительного. Он – пустое место, ничто. Поэтому этот герой не может рассчитывать на преображение и возрождение: в нем нечему возрождаться. И поэтому М. , наряду с Коробочкой, занимает одно из самых низких мест в «иерархии» героев поэмы. Коробочка Настасья Петровна – вдова-помещица, вторая «продавщица» мертвых душ Чичикову. Главная черта ее характера – торговая деловитость. Каждый человек для К. - это только потенциальный покупатель. Внутренний мир К. отражает ее хозяйство. Все в нем аккуратно и крепко: и дом, и двор. Вот только везде полно мух. Эта деталь олицетворяет застывший, остановившейся мир героини. Об этом же говорят и шипящие часы, и «устаревшие» портреты на стенах в доме К. Но такое «замирание» все же лучше полной вневременности мира Манилова. У К. хотя бы есть прошлое (муж и все, что связано с ним) . К. обладает характером: она начинает неистово торговаться с Чичиковым, пока не вытягивает у него обещание, кроме душ, купить многое другое. Примечательно, что К. помнит всех своих умерших крестьян наизусть. Но К. туповата: позже она приедет в город, чтобы узнать цену на мертвые души, и тем самым разоблачит Чичикова. Даже местоположение села К. (в стороне от столбовой дороги, в стороне от настоящей жизни) указывает на невозможность ее исправления и возрождения. В этом она подобна Манилову и занимает в «иерархии» героев поэмы одно из самых низких мест.