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Составить ионное уравнение карбонат калия и хлорида кальция
Составить ионное уравнение карбонат калия и хлорида кальция
Ответ(ы):
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K2CO3+CaCl2=2KCl+CaCO3 +1 -2 +2 -1 +1 -1 2K+CO3+Ca +2Cl=2K+2Cl+CaCO3 +2 -2 Ca+CO3=CaCO3
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