Составить кроссворд по роману "Дубровский" - 15 слов!

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Составить кроссворд по роману "Дубровский" - 15 слов!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) прочитай роман. 2) найди самое длинное слово. 3)дописывай другие слова.
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