Составить монолог на тему: поздравление Другу
Разное
Составить монолог на тему: поздравление Другу
Ответ(ы):
Гость:
- Дорогой друг! Сегодня очень важный лень в твоей жизни. Ведь это День твоего Рождения! Поздравляю и желая счастья, здоровья, радостных дней в твоей жизни. Всего самого лучшего тебе!
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