Составить небольшое сообщение на тему "чему учат сказки" начни со слов "Сказка-ложь, да в не намек, добрым молодцам урок!" 2 класс
Составить небольшое сообщение на тему "чему учат сказки" начни со слов "Сказка-ложь, да в не намек, добрым молодцам урок!" 2 класс
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Сказка - ложь, да в не намек добрым молодцам урок! Сколько сказок читают дети? Все читают одни и те же. Кому в детстве не рассказывали про Колобка или Золушку? С каждым годом понимаешь все больше в этом произведении. Открываются новые сереты. Но сказка, есть сказка. В ней учат хорошим, положительным качествам человека. Надо читать!