составить небольшой рассказ о путешествии на марс

Однажды я со своими друзьями решили слетать на планету Марс. Мы надели скафанрры, сели в наш корабль и полетели. Вот мы оказались в открытом космосе. Вокруг нас летали кометы, и ярко светили звёзды. Вскоре мы долетели до планеты Марс. Первой ступила на Марс я. Затем мои друзья. Я осмотрела вокруг и увидела, что на этой планете множество кратеров и очень низская температура. Опять мы сели в наш корабль, но тут аварийная сигнализация! И тут я проснулась! Это звонил будильник в школу! Оказывается это был просто сон, зато фантастический!