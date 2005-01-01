Составить несколько приложений с словом сделай город чище

Составить несколько приложений с словом сделай город чище

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Все мы можем сделать город чище. давайте сделаем город чище. я помогу сделать город чище.
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