Составить одно распространённое предложение со словами разъяснение и статья
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Составить одно распространённое предложение со словами разъяснение и статья
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