Составить одно распространённое предложение со словами разъяснение и статья

Разное
Составить одно распространённое предложение со словами разъяснение и статья
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Журналист написал статью
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Помогите пожалуйста!!! Составить текст про город Москва Write a text welcoming people to your town or city.Write: *which county your town/city is i...
Ответить
Разное
Что такое эпитет? ответе пажалуйста
Ответить
Разное
Иволги кричат да стонут да кукушки наперебой отсчитывают кому - то непрожитые годы нужна ли запятая после 2 да?
Ответить
Разное
Лгика. в корзине 6 яблок и3 мальчика каждому по 2 яблока и в корзине осталось 2 ялоко.
Ответить
Разное
Пример использования воды человеком в промышленности
Ответить
Разное
Какой вред приносят овраги?
Ответить
Разное
Скопируй на клеточном листе тетради треугольник и Проведите его оси симметрии
Ответить
Разное
Расставьте недостающие запятые, раскройте скобки, вставьте пропущенные буквы. Слово может быть и орудием зла, когда оно (не)соед..ня..т а раз(ь,ъ)е...
Ответить
Разное
Рассказ срочно нужен один день из жизни европейца 16 века. Срочно надо.
Ответить
Разное
Уявіть,що незабаром буде свято.Складіть опис у художньому стилі святково оформленого(за вашим проектом) класу чи кімнати.
Ответить