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составить письмо кому-либо из родственников или другу
составить письмо кому-либо из родственников или другу
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Я скучаю по тебе дедуля. Скоро к тебе прееду! Люблю тебя дедуля. Пака пака!!!
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