составить письмо кому-либо из родственников или другу

составить письмо кому-либо из родственников или другу

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Я скучаю по тебе дедуля. Скоро к тебе прееду! Люблю тебя дедуля. Пака пака!!!
Похожие вопросы