Составить план проведения дня рождения. 4 класс

Составить план проведения дня рождения. 4 класс

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Встать. Одеться. Пригласить друзей. Гулять с ними. Можно их на ночевку оставить их.
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